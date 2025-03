Boxe Nella riunione di Sarzana. “Bertola“ sugli scudi. Bilancio positivo per il ds Franchini

"Sono state due buone giornate di boxe, con match belli e di qualità". C’è soddisfazione nelle parole di Franco Franchini, il ds della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ che fa il punto sulla recente riunione di noble art tenuta sul ring di Sarzana. "Il bilancio è sicuramente positivo sia a livello organizzativo che nei risultati. Siamo riusciti a fare combattere quasi tutti i nostri atleti (solo quattro gli assenti per probelmi di salute o per impegni personali, ndr), abbiamo portato sul ring le nostre quattro ragazze, anche se Alessia Porto, di recente convocata in nazionale, ha dovuto combattere contro un carroarmato di peso maggiore. Ci sta stretto il pari di Elia Alpini ma nel complesso sono arrivati risultati giusti e non ci sono recriminazioni. I nostri sono tutti atleti giovani, sono promesse".

Archiviata la prima riunione dell’anno, in via Cattaneo si guarda già ai prossimi impegni: "La nuova organizzazione della federazione ci impone di capire meglio come sarà la stagione e una volta fissati i campionati nazionali, inseriremo i nostri tornei nel programma – continua Franchini – sicuramente ci sarà qualche cosa ai primi di maggio e alla fine dello stesso mese, ci saranno anche i criterium regionali giovanili, la gym boxe e a giugno organizzeremo due serate del tradizionale torneo “Città di Carrara“".

ma.mu.

Nella foto, il presidente regionale Franco Pierazzoli e Fanco Franchini