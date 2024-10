Boxe Oggi dalle ore 17 in palio cinque memorial. Riunione interregionale della Pugilistica alla palestra Dogali La Pugilistica Carrarese organizza una riunione interregionale alla Dogali con cinque memorial. In programma diversi incontri, tra cui l'esordio di nuovi talenti come Mia Paita e Cristian Bistonte. Luca Gasparotti, classe 1970, emergente nel mondo della boxe negli anni '80, e Umberto Franchi, ex presidente della società, vengono ricordati per i successi ottenuti.