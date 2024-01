Boxe, ora si allena nella palestra di Pino Costantino. Matano torna sul ring

Marcello Matano è determinato a scrivere un finale diverso alla sua carriera di pugile, condizionata in maniera pesante dalla brutta vicenda che lo ha coinvolto un anno e mezzo fa. L’atleta doveva essere il protagonista della riunione organizzata al Parco Coletta pochi giorni dopo, a fine luglio 2021, ma quel giorno non è potuto salire sul ring. Sembrava la fine del suo percorso nel mondo della boxe, invece Pino Costantino gli ha riaperto le porte della sua palestra e adesso Matano punta con decisione a tornare a combattere. "Ho passato un bruttissimo periodo – ricorda il pugile classe 1986 –, la depressione stava prendendo il sopravvento, però grazie all’aiuto della mia famiglia e della mia nuova fidanzata sono riuscito a rialzare la testa. Devo dire grazie anche a Pino e Orazio Costantino, che non hanno mai smesso di supportarmi: ho ripreso da poco ad allenarmi, ma le sensazioni sono buone e senza alimentare troppe aspettative posso tranquillamente assicurare che voglio tornare sul ring. La boxe è la mia vita, mi è mancata tanto, e sarebbe bello rientrare proprio con un match ai piedi del grattacielo, riprendendo da dove mi ero fermato. Una riunione in quel contesto potrebbe essere organizzata verso l’estate, ma se il percorso procederà bene mi piacerebbe debuttare in primavera in un altro contesto. Ma prima di tutto devo pensare a lavorare sodo in allenamento per rimettermi in forma dopo un un anno e mezzo di stop. Voglio lasciare un ricordo positivo: la mia carriera di pugile, impreziosita da titoli italiani e intercontinentali, non meritava di finire così.

Ho combattuto per anni con un grave problema ad un occhio, poi quando ero pronto per tornare in pista sono stato costretto a fermarmi nuovamente. La categoria di peso? Dopo l’operazione all’occhio avevo pensato ai welter, ma tutti i miei titoli li ho conquistati da superwelter, quindi sarà questa la categoria nella quale rientrerò".

s.m.