Boxe, Pamela pronta a salire sul ring del PalaDozza il 25 ottobre per il titolo continentale dei pesi leggeri. Affronterà la serba Pavlovic. Il sogno è combattere per un Mondiale. Malvina: "Sono arrivata all’Europeo, ma non è finita»

Scatta il conto alla rovescia per il titolo europeo Ebu femminile dei pesi leggeri che vedrà impegnata Pamela Malvina nuovamente al PalaDozza il 25 ottobre. Dopo la conquista della cintura Ebu Silver, la pugile-infermiera tornerà in Piazza Azzarita per cercare di assicurarsi una vittoria che le aprirebbe le porte per la rincorsa al titolo Mondiale. Nell’angolo opposto Nina Pavlovic, ventisettenne serba che ha preso il posto della spagnola Sheila Martinez, ritiratasi per continuare il percorso in un’altra categoria. Pavlovic sarà così co-challenger per il titolo Europeo femminile dei pesi leggeri La serba è al quinto posto nel ranking continentale di categoria, con un record di 9 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio, oltre a essere la campionessa mondiale Wbf World Light.

Malvina è ancora imbattuta, con 7 successi in altrettanti match tra le Pro e occupa il primo posto Ebu e il settimo nella classifica Ibf mondiale nei pesi leggeri. A due settimane dal match, Pamela Malvina ha fatto il punto.

"Spero che arrivi presto il 25 ottobre, tutto quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Sono pronta a salire sul ring. Sarà un altro venerdì di festa, spero che potranno partecipare in tanti. L’avversaria è esperta, ha già fatto tre titoli mondiali, ha un bel gancio veloce che dovrò riuscire a parare. Siamo arrivati all’Europeo vogliamo sognare sempre di più".

La nuova notte di pugilato del PalaDozza sarà organizzata dalla Bolognina Boxe di Alessandro Dané e Franco Palmieri, con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni e il patrocinio del Comune, Bologna Welcome e della Regione Emilia-Romagna. Ad arricchire la sfida altri 6 match pro. Alle alle 19,30 Biancamaria Tessari della Sempre Avanti affronterà Marijana Dasovic, a seguire Cezar Ieseanu che affronterà Nikola Vlajkov, poi Kevin Mustafaj (Bolognina) che affronterà il serbo Dimitrije Djordjevic. Il programma poi prevede le sfide tra Francesco Aiello e Sladjan Dragisic e quella di Dmytro Tonyschev (Sempre Avanti) che combatterà contro Sasa Polugic. Infine Antonio Licata contro Luigi Francesco Zito. I biglietti per questa nuova Bolognina Boxing Night sono già in vendita online sulla piattaforma Mail Ticket.

Prezzi che puntano ad avvicinare quante più persone: si va dal ridotto per i bambini (6-10 anni) al costo di 15 euro, ai 20 della curva e i 35 per un posto in tribuna. Bord ring a 50 euro. Per la curva offerta fino al 22 ottobre, con tagliandi a 15 euro online a prescindere dall’età.