Boxe. Pugilistica Bertola scalda i motori. Raffica di eventi

Quattro debutti, cinque conferme e un ritorno sul ring, per la Pugilistica Carrarese "Enrico Bertola", al lavoro per organizzare la riunione di boxe interregionale alla Dogali del prossimo 5 ottobre, giorno della morte dello sfortunato pugile (era il 1949) a cui è stata intitolata la società gialloazzurra. E proprio a Enrico Bertola è dedicato il più ’antico’ memorial (è all’edizione 75) dei cinque in cui si articolerà la riunione di boxe autunnale. Gli altri sono il 26° ’Enrico Salomoni’, il 23° ’Luca Gasparotti’, il 17° ’Dino Galli’, il 12° ’Umberto Franchi’. Per la società di via Cattaneo saliranno sul ring il rientrante Mirco Franchini (elite 64 chilogrammi (insegnante Valerio Cavallini, nella foto) che torna dopo un lungo stop per vari infortuni; Keoma Buselli (elite 2, chilogrammi 69, insegnante Valerio Cavallini); Elisa Castiglione (elite 57 chilogrammi, insegnante Ubaldo Forti); Nicola Bui (elite 71 chilogrammi, insegnante Michele Terenzoni); Elia Alpini (junior 68 chilogrammi, insegnante Michele Terenzoni); Vittorio Prencipe (junior 50 chilogrammi, insegnante Cristian Prencipe). Al debutto ci saranno Mia Paita (school girl 54 chilogrammi); Aurora Gabelloni (junior 57 chilogrammi); Cristian Venturini (school boys 62 chilogrammi); Cristina Bistonte (school boys 48 chilogrammi); tutti quattro allenati dall’insegnante Michele Terenzoni.

ma.mu.