Boxe Pugilistica sugli scudi nella riunione “Pugni di Primavera“ Vittoria di prestigio per Claudio Grande

Vittoria di prestigio al PalaOliveti per Claudio Grande che ha battuto il colombiano Jyn Caicedo nell’incontro tra professionisti dei pesi Gallo che ha costituito il match clou della riunione “Pugni di Primavera“ ottimamente allestita dalla Pugilistica Massese. Dopo un inizio incerto il boxeur di casa è uscito fuori nell’arco dei 6 round aggiudicandosi il verdetto in maniera larga. Il combattimento di Grande, adesso in odore di una chance per il titolo italiano, è stato appassionante ed ha coinvolto emotivamente il numeroso pubblico presente. Il programma ha contemplato anche 9 match dilettanti.

Nei pesi Piuma successo convincente di Jimmy Raffi che, dopo 8 anni di inattività, è rientrato alla grande battendo per squalifica il pugliese Dicuonzo. Nei Superwelter Youth ha fatto la voce grossa Francesco Etna che ha costretto all’abbandono alla terza ripresa il foggiano Valerio, campione italiano Junior 2023, centrando la sua 23ª vittoria. Nell’entusiasmante match Elite dei 75 kg il tarantino Gioioso ha prevalso sul nostro Guefai El Mehdi dopo tre round tirati. Sempre negli Elite il peso Welter Xulio Marku ha raddrizzato negli ultimi due rounf il match col pugliese Donvito imponendogli anche un conteggio. Successo netto ai punti per il Superwelter Dante Antonioli col magrebino Illyass Ennouri così come convincente è stato lo Junior Deny Lazri, impostosi ai punti sul valido pugliese Tursi.

Buone le prove degli Esordienti Giacomo Belloni (Elite 64 kg) e Leonardo Ianculeasa (Junior 60 kg) battuti ai punti così come Davide Febbraro (Elite peso piuma) che ha pagato l’emozione contro il pratese Fiorentini. Nelle tre esibizioni di Sparring-io i giovanissimi Alessandro Mancini, Luca Antonioli e Alessandro Ianculeasa hanno offerto un saggio delle conoscenze pugilistiche acquisite in palestra con pari età di Livorno. Alla riunione hanno presenziato anche il sindaco Persiani e l’assessore Acerbo premiati dal presidente della Pugilistica Massese Giuseppe Pieroni.