Boxe. Salaroli non sbaglia

Bel successo e ottima partecipazione di pubblico per il 3° Memorial Scarpellini, andato in scena sabato sera in piazza Ganganelli a Santarcangelo. Quattro i pugili della Boxe Santarcangelo in azione. Nei 73 kg, il debuttante Francesco Paolacci ha combattuto un match equilibrato contro Andrea Galben della Salus Virtus Piacenza, finendo per perderlo di stretta misura. Nei 54 kg junior, Giuseppe Castaldo ha avuto a che fare con Jaouali Bilal, promessa della Boxe Parma, che si è imposto grazie all’ottimo gioco di gambe che non ha dato punti di riferimento al clementino. Niente da fare, nei 73 kg elite, per Alberto Fabbri, penalizzato da un richiamo ufficiale al terzo round contro Flavio Zappacosta della Ravenna Boxe. Infine, il clou, con la bella prova di Johnny Salaroli negli 80 junior (nella foto). La recente medaglia di bronzo agli italiani di categoria si è imposta contro Flavio Costanzo della Francis Boxing Team.