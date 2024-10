Boxe, undici incontri che promettono scintille. Sul ring di Coronella gli atleti di Ferrara Boxe

È una settimana particolarmente intensa per Ferrara Boxe, che dopo la riunione organizzata domenica scorsa presso la palestra di via Bologna ne sta preparando un’altra ancora più bella e importante per domani alle 20,30 al campo sportivo di Coronella. Sul ring allestito da Roberto Croce e i suoi collaboratori sono previsti ben 11 incontri che promettono spettacolo e scintille. Sono gli ultimi quattro match quelli davvero da non perdere: i padroni di casa Emanuele Molaro e Simone Grotti di Ferrara Boxe se la vedranno rispettivamente con Alessio Bonissoni (Boxing Club Bologna) e Giacomo Giannotti (Reggiana Boxe). Attenzione però anche a Ousmane Ba (Pugilistica Padana) contro Samuel Uhunmwangho (Edera Boxing Gym Ravenna). Tra gli Schoolboys invece riflettori puntati sui talenti di casa Manuel Simoni e soprattutto Andrea Mantovani – tra i pugili più attesi dell’intera riunione – che incroceranno i guantoni con Emanuele Villani e Filippo Baratella della Pugilistica Rodigina. Inoltre, torna sul ring dopo circa un anno di assenza Gerardo Damiano che se la vedrà con Yasin Belaouane della Reggiana Boxe.

Facendo un passo indietro alla riunione di domenica scorsa, Ferrara Boxe può sorridere per l’affluenza di pubblico e per un programma che non ha deluso le aspettative, con una serie di incontri non di altissimo livello ma comunque molto equilibrati e incerti. È finito in parità quello più bello in assoluto tra Claudio Pazi (Ferrara Boxe) e Matteo Zocco (Bolognina Boxe). Nella scuderia del maestro Croce si sono messe particolarmente in mostra anche Marta Dalla Ca ed Electra Mormando che si sono sbarazzate con merito ai punti di Lulia Nonkane (Seconds Out) e Asia Ardizzoni (Boxe Le Torri). Infine, tra i pugili di casa hanno vinto Manuel Simoni contro Riccardo Paulich (Boxe Albignasego) e Giada El Okabi contro Gaia Zauli (Ravenna Boxe). Niente da fare per Clarissa Baglioni e Diego Chioatto, mentre Tamrat Ricciuti ha concluso il proprio incontro in parità.

Stefano Manfredini