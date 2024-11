Boxe. Vescovini entusiasma al trofeo Wbl di Pompei: premiata come pugile top

Miglior pugile del torneo e imbattuta. Un altro successo per la reggiana Michel Vescovini (foto) al torneo olimpico a squadre di Pompei. La detentrice del titolo italiano dei 52 kg ha partecipato al trofeo Wbl Pompei in rappresentanza della squadra emiliano-romagnola assieme alle migliori pugili della regione. Nonostante il piazzamento in seconda posizione del team, Vescovini ha prima surclassato la sfidante marchigiana in semifinale, grazie a degli incroci precisi, e poi ha sconfitto per la terza volta la stella laziale Laura Borella. È stato un match al continuo inseguimento quello del guantone della Reggiana Boxe Olmedo che grazie a un ritmo superiore e a un’irruenza schiacciante non ha lasciato dubbi ai giudici: vittoria ai punti.

Per Michel è arrivato anche un riconoscimento dagli organizzatori: la coppa come miglior pugile del torneo. A rendere ancora più rilevante la vittoria di Vescovini è il fatto di aver combattuto in una categoria di peso superiore per assenza di sfidanti.