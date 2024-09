Brescia fra rimpianti e nuovi obiettivi. Fuori dalla Champions, ora l’Eurocup

Fine settimana amaro per l’AN Brescia, culminato con l’eliminazione dai preliminari di Champions League 2024-2025. La squadra allenata da Sandro Bovo, dopo un buon inizio nel girone preliminare, è stata eliminata dai padroni di casa del CSM Oradea domenica a mezzogiorno, con il risultato di 14-13 ai rigori. Brescia aveva ottenuto una vittoria contro il team turco Enka (16-9), ma la sconfitta (seguita a quella nella seconda gara con lo Spandau Berlino) contro i padroni di casa rumeni ha arrestato il percorso in salita verso la fase a gironi della competizione. Dopo il pareggio per 7-7 nei tempi regolamentari, i rigori hanno visto l’errore decisivo del nuovo acquisto Ferrero, che ha condannato Brescia a retrocedere in Euro Cup.

Questa eliminazione rappresenta una novità per AN Brescia, che non mancava all’appuntamento con la fase principale della Champions League dalla stagione 2019-2020. In quell’annata, la squadra era stata eliminata durante i preliminari dai russi del Sintez Kazan, ma il cammino nella seconda competizione continentale era stato degno di nota. Brescia era infatti riuscita a raggiungere le semifinali, ma la pandemia di Covid-19 aveva sospeso tutto prima della semifinale contro l’Ortigia, lasciando in sospeso il cammino europeo del club. Da lì erano arrivate anche due semifinali di Champions League, chiuse solo all’ultimo possesso, prima con il Ferencvaros e poi con il Novi Beograd, due autentiche corazzate europee.

Sul fronte della nuova avventura europea, l’AN Brescia parteciperà alla fase preliminare dell’EuroCup, che si disputerà a Budva, Montenegro, a partire dal 28 settembre 2024. Il girone vedrà Brescia affrontare squadre come Banja Luka, Endo Honved e VK Valis Vega. Solo le prime due del girone potranno accedere alla fase a gironi della competizione. La squadra di Sandro Bovo è in fase di profonda ricostruzione, con un gruppo giovane che possa gettare le basi degli anni che verranno. Ma questa nuova sfida pare ampiamente alla portata.

Parallelamente, la stagione nazionale di AN Brescia comincerà il 12 ottobre 2024 con la prima giornata del campionato di Serie A1 maschile, che vedrà la squadra del Cidneo in trasferta contro Quinto. La regular season, composta da 13 giornate di andata e ritorno, si concluderà il 19 aprile 2025, seguita dai playoff per l’assegnazione dello scudetto. Solo le prime quattro potranno accedere alle semifinali, che si giocheranno al meglio delle tre gare.