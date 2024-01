Bridge. Le squadre Berti e Busoni subito in testa ai propri gironi del campionato regionale

Continuano le grandi soddisfazioni in casa Empoli Bridge. Dopo i successi ai campionati italiani dello scorso anno, infatti, due squadre del sodalizio locali stanno dominando i rispettivi gironi del campionato regionale appena iniziato. Si tratta dei team Berti e Busoni, che nella prima giornata della Categoria Open hanno conquistato entrambe 9 punti rispettivamente battendo in trasferta Siena nel raggruppamento A e regolando i compagni di club della squadra Favilli nel derby tutto empolese. Domani, in occasione della seconda giornata, la compagine capitanata da Berti osserverà il proprio turno di riposo, mentre quella guidata da Busoni se la vedrà contro il team Milano di Siena.

Una serie di successi, il cui merito va ricercato non soltanto nella bravura dei giocatori, ma anche nella capacità didattica ed organizzativa degli insegnanti e dei dirigenti del Circolo che, da sempre, si spendono per preparare al meglio i propri associati. A tal proposito i tecnici federali Alberto Riva e Manilo Baggiani sono a disposizione per insegnare a tutti i segreti e le tecniche del gioco. Chiunque si voglia avvicinare a questa disciplina, per esempio, avrà un’occasione a partire dal prossimo venerdì 23 febbraio, quando alle 21.15 presso il Circolo Tennis di Empoli a Pozzale si terrà la prima delle dodici lezioni, con cadenza settimanale, del nuovo corso per principianti attivato dal circolo empolese. Per iscrizioni e informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo associazionebridgeempoli@gmail.com.