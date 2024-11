Bridge - Le squadre di casa hanno recitato la parte del leone. Trofeo Città di Firenze. Sono numeri da record

Grande successo per il 1° torneo nazionale ‘Trofeo Città di Firenze’ di bridge che si è svolto all’Hotel Albani. Il torneo ha riportato a Firenze giocatori provenienti da tutta Italia: da Torino a Palermo e addirittura dagli Stati Uniti. Due giornate che hanno contato dei numeri speciali, con circa 200 partecipanti, tenendo conto che questa manifestazione era assente dalla scena fiorentina da più di 40 anni. L’interessante disciplina sportiva è affiliata al Coni come ‘sport della mente’.

Questi i vincitori dei due tornei a squadre e a coppie e i fiorentini meglio classificati. 1° Squadra Bianchi composta da: Aldo Giovanni Gerli, Sergio Bianchi, Andrea Felice Boldrini, Leonardo Fruscoloni. 2° Squadra Sabbatini composta da: Bernardo Biondo, Stefano Sabbatini, Giuseppe Failla, Amedeo Comella. 3° squadra Delle Cave composta da: Vittorio Golfanelli, Vincenzo Delle Cave, Edoardo Santoro, Giuseppe Delle Cave. I migliori di Firenze: Paola Olmi, Maria Cristina Gamberucci. Torneo a coppie. 1° Peter Schneider e Gianni Baldi. 2° Lorenzo Volpi e Luca Menichetti (Firenze). 3° Giovanna Castellano e Francesco Giardini.

Sugli allori il Circolo del Bridge di Firenze, organizzatore di questa kermesse e presente fin dal 1950 per far giocare, ed insegnare a giocare, a tutti i fiorentini, e non, nella sua splendida sede di via Pierluigi da Palestrina al 33. Per chi volesse avvicinarsi a questo bellissimo sport, appuntamento per provare a giocare e per visitare la sede tutti i mercoledì sera dalle ore 21.

La manifestazione era stata presentata a Palazzo del Pegaso della Regione, alla presenza della presidente commissione cultura Cristina Giachi e del consigliere Andrea Vannucci. Per il Circolo Bridge Firenze ‘Camillo Pabis Ticci’ di Firenze, il più numeroso della Toscana, c’erano il presidente Cristiano Divisani, il consigliere Stefano Cocchi e l’organizzatore Giorgio Giovannardi.

Francesco Querusti