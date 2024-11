Brillano le stelle della Motto a Cervia. Camilla Musacci campionessa italiana

Un titolo italiano, due secondi posti, cinque ginnaste portate alle finali nazionali. È il lusinghiero bilancio della “Raffaello Motto“ nel campionato Individuale Gold Allieve di ginnastica ritmica. A Cervia, dove nel weekend si è svolta la fase finale, Camilla Musacci è salita sul gradino più alto del podio, mentre la sorella Melissa Musacci ed Anastasia Bertacca si sono laureate vice-campionesse nazionali. In gara anche Emily Puccinelli e Anna Francesca Marchetti.

Camilla Musacci ha trionfato tra le Allieve 2, conquistando il terzo titolo italiano consecutivo dopo quelli di A1 vinti nel 2022 e 2023: un successo netto, come dimostrano i quasi 4 punti di margine sulla seconda classificata, ottenendo il punteggio più alto in tutte le specialità (corpo libero, fune e cerchio).

Melissa Musacci si è invece classificata seconda tra le A4: un argento che giunge dopo i 3 ori di fila messi al collo tra il 2021 e il 2023. Nonostante un errore che avrebbe potenzialmente potuto pregiudicarle la gara, la ginnasta della Motto ha mostrato una determinazione non comune che, unita alle abilità tecniche, le ha permesso di guadagnarsi una medaglia di indubbio rilievo. Come lo è l’argento di Anastasia Bertacca tra le Allieve 1: al debutto assoluto in una finale nazionale, la giovanissima atleta della società viareggina si è messa in evidenza senza pagare dazio all’emozione.

"Accogliamo queste tre medaglie con immensa fierezza, perché sono un segnale di continuità e al tempo stesso di rinnovamento", spiega la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri. "Se da una parte abbiamo atlete che riescono a competere stabilmente per il vertice non subendo il salto di categoria – aggiunge Lazzeri – dall’altra riusciamo ad inserire nuove allieve che si dimostrano talentuose e competitive. La forza della nostra società è propria questa: essere in grado di valorizzare al massimo ogni ginnasta tenendo conto delle sue specificità".

In tal senso merita un grande elogio l’intero settore tecnico composto da Francesca Cupisti, Silvia Nicolini, Alice Martinelli, Beatrice Paoleschi, la nutrizionista Claudia D’Alessandro, oltre ad una dirigenza sempre attenta a rispondere alle varie esigenze della società. È un lavoro che richiede competenza, una profonda sensibilità ed una fortissima unità di intenti".