"Brindisi al Campione Italiano di Motociclismo Vintage: Convalle Celebrato al Royal Caffè Lounge Bar"

Un brindisi al neo campione italiano di motociclismo “vintage“. Piloti ed amici si sono dati appuntamento questo pomeriggio dalle ore 19 al Royal Caffè Lounge Bar di Marina di Massa, nel complesso “Le Vetrine del Brugiano“, per dare il giusto tributo al concittadino Eugenio Convalle, fresco di conquista del titolo tricolore nella categoria 4 di regolarità Civ Classic.

Sarà un momento conviviale all’insegna dei festeggiamenti e della spensieratezza in cui il centauro massese riceverà l’abbraccio "virtuale" di sostenitori e colleghi. Convalle è ormai un habitué del mondo dei motori visto che in sella alla sua Ducati 748 del 1998 partecipa dal 2019 al campionato vintage 750 con la livrea numero 967. Quest’anno è riuscito a fare il botto vincendo la rassegna basata sulla regolarità cronometrica proprio all’ultima delle sei gare in programma.

Sul circuito di Misano il pilota apuano è riuscito a risalire dalla terza alla prima posizione della classifica grazie ad una prova incredibile. Il successo è stato condiviso con i supporters Moto Club Scuderia Costa Ovest, BR78, Caffe Royal, Barber Shop 423 e Global Service GV.