Brolis ha le idee chiare: "Il Bologna vale la A"

Vacanze finite, da oggi si torna a fare sul serio con la sfida intera con il Cus Siena. Il Bologna Rugby Club, targato Emil Banca si appresta a scendere in campo alle 14,30 al centro sportivo Bonori, per affronta i toscani, nella prima sfida del 2024, penultima giornata del girone di andata. Concluso il 2023 al secondo posto a -8 dalla capolista Romagna e a +2 sulla coppia Colorno e Modena, in casa rossoblù si punta a consolidare e migliorare la posizione, dando l’assalto alla prima della classe.

Il girone di ritorno tutto da giocare, con gli scontri diretti da affrontare, lascia ancora aperta la lotta al primo posto e alla promozione in serie A.

Coach Francesco Brolis come va?

"Stiamo bene soprattutto mentalmente. Abbiamo sfruttato questa pausa natalizia per riposato e staccare la spina, e alla ripresa degli allenamenti abbiamo fatto il punto della situazione ribadendo il nostri intenti di inizio stagione".

L’obiettivo resta quello di lottare per la serie A.

"Assolutamente sì, con tutto un girone e gli scontri diretti da giocare noi ci crediamo e continueremo a crederci fino alla fine. Il Romagna è forte, ma non imbattibile, ma attenzione anche a Modena e Colorno formazioni che stanno facendo un ottimo campionato".

Avevate chiuso il 2023 con la sconfitta con Jesi.

"Questo è un campionato e un girone tutt’altro che facile. Ci sono tante partite che sembrano testa-coda, ma se non le affronti con la giusta mentalità e con la concentrazione giusta rischi. Con Jesi abbiamo sbagliato troppo ad inizio partita e ci siamo disuniti. I dettagli e la concentrazione per tutta la sfida, per tutte le sfide, è fondamentale, stiamo lavorando molto su questo".

Mentalmente ricaricati dal riposo, fisicamente come sta la squadra?

"Abbiamo ancora qualche problema, dobbiamo fare i conti con assenze importanti e questo alla fine ci penalizza un po’. Speravo di recuperare qualche elemento in più, vedremo di farci trovare pronti e al completo per quando arriveranno gli scontri diretti".

Intanto c’è Siena.

"Squadra temibile, giovane, corre, muove tanto il pallone".

Partita da vincere.

"Mi aspetto una prestazione di alto livello dai miei ragazzi. Senza arroganza, ma nemmeno senza paura, la squadra deve giocare con la consapevolezza di quello che è il nostro valore. Abbiamo in organico alcuni elementi di caratura superiore, ma è la qualità del gruppo e l’attitudine che i ragazzi devono mettere che fanno la differenza".

Attitudine e consapevolezza, fattori che saranno decisivi per la riuscita della stagione.

"Sì, sono fattori determinanti specie nella partite punto a punto, dove anche il singolo errore potrebbe pesare tantissimo. I ragazzi hanno tutti per far bene, devono solo acquistare maggiore consapevolezza della propria forza, se riusciamo a fare questo passo nulla ci è precluso".