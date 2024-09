Bruni è pronto a rituffarsi con la Rari Savona: "Ma prima sarò a Prato per il Corteggio"

"Vedere il sogno di una vita rovinato in quel modo fa ancora male, indubbiamente. Ma lo sport è anche questo, nel bene e nel male: bisogna rigiocare per ricominciare e il fatto di poter ripartire lunedì prossimo con gli allenamenti con Savona è positivo sotto questo aspetto". Lorenzo Bruni fa scattare il freno a mano della diplomazia, quando gli viene chiesto dell’eliminazione del Settebello alle Olimpiadi di Parigi. Un addio viziato da una decisione arbitrale errata nei quarti contro l’Ungheria, che con il senno di poi ha eliminato una Nazionale che fin lì si era dimostrata fra le migliori del torneo olimpico (e che con tutta probabilità avrebbe portato a casa una medaglia). E’ facile intuire come per il pallanotista pratese e per i compagni si tratti di una ferita ancora da cicatrizzare, ma dopo le proteste è arrivato comunque il momento di rituffarsi in acqua e confermare una volta di più le proprie qualità (anche perché non ci sono alternative). Con gli impegni in azzurro andati in archivio, Lorenzo riprenderà settimana prossima gli allenamenti con la "sua" Rari Nantes Savona.

Anche perché c’è da onorare la Champions League, considerando il debutto del prossimo 9 ottobre contro il QDR Winner. Ma c’è un’altra novità per cercare di lenire la delusione olimpica: mai come stavolta il trentenne di Prato, può sognare quello che per lui sarebbe il terzo Scudetto, dopo i due vinti con la Pro Recco. Già, perché la sua ex-squadra (che ha monopolizzato gli ultimi campionati e che poteva contare su una rosa decisamente più qualitativa rispetto alle contendenti) sta subendo un processo di ridimensionamento a sorpresa dovuto al passaggio di proprietà e la Serie A1 2024/25 si prospetta decisamente più combattuta delle precedenti edizioni. Proprio Savona, dopo il secondo posto dello scorso torneo, potrebbe partire con i favori del pronostico.

"Sarà un’annata impegnativa, ma sicuramente possiamo toglierci soddisfazioni – ha confermato Bruni – con la wild card abbiamo inoltre la possibilità di metterci in mostra in Champions e vogliamo sfruttarla. Nazionale? Non so sinceramente cosa succederà, staremo a vedere". Intanto, Lorenzo sarà a Prato domenica: "Sono stato invitato dall’amministrazione e dal Comune ad assistere al corteggio". Sarà l’occasione per ricevere l’abbraccio della sua città, prima di tuffarsi verso nuovi obiettivi.

Giovanni Fiorentino