Bsc, esame da grandi. Allo Jannella c’è il Bologna

Il Bsc Grosseto torna in campo. Nella prima giornata di ritorno, la squadra di Stefano Cappuccini aspetta al varco la Fortitudo Bologna. le sfide si disputeranno allo Jannella (stasera alle 20.30 gara uno) e domani (alle 16.30 e 20.30) le altre due sfide che chiuderanno il trittico. Tre sfide complicate per i maremmani che si troveranno di fronte una delle squadre più forti e accreditate del campionato. I biancorossi, però, che in settimana hanno abbracciato Beau Maggi, catcher con il doppio passaporto che andrà a riempire la casella lasciata libera dopo il taglio di Dariel Rodrioguez che si è accasato a Cagliari, vogliono vendere cara la pelle e cercheranno di conquistare la serie: stasera toccherà a Remberto Barreto, il pitcher cubano, duellare sulla collinetta cercando di portare a casa un successo che sarebbe di platino. Il resto della formazione pare obbligato: Cappuccini dovrà fare a meno di Aloma. Il cubano è ancora alle prese con la spalla infortunata e non potrà dare una mano in diamante. La formazione dunque sarà composta da Cinelli dietro il piatto, Oldano in prima, Tiberi in seconda, Mercuri interbase e Funzione in terza. All’esterno Leonora, Giordani e Sellaroli con Maggi battitore designato.