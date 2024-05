Bsc, successo d’oro. Pari la sfida con il Parma

Si chiudono in parità (vittoria 1-2 nella prima partita e sconfitta ieri pomeriggio 2-0) le prime due sfide tra il Parma e il Bsc Grosseto. Nella gara di ieri pomeriggio i ragazzi di Stefano Cappuccini con Sireus sul monte sono stai imbrigliati a dovere dalle traiettorie di Bocchi che lasciato le briciole (tre valide) ai maremmani. Il Parma sblocca la partita al terzo: De Simoni batte un doppio e Gonzales lo porta a casa con un singolo. I Ducali hanno messo al sicuro il risultato alla sesta ripresa sui lanci di Pecci: valida di Monello, che va in seconda sulla base a Scerrato e a casa sul singolo di Flisi. Ci ha pensato poi Bocchi (1 bb e 7 kappa) a portare a casa la vittoria. Nella prima gara il Bsc aveva sgambettato il Parma dopo un assoluto equilibrio per 5 riprese con i due partenti in mostra: da un lato Erly Casanova (5.1IP, R, BB, 4K) per i ducali e dall’altro Remberto Barreto (6.1IP, R, 2BB, 8K) conducono la partita con sole tre valide subite e lasciando le rispettive mazze avversarie a secco. Aloma spinge il forcing dei grossetani nella sesta ripresa e, dopo la battuta in scelta difesa di Giordani, Mercuri infila la palla lungo la linea sinistra per l’1-0 Big Mat. Barreto preserva il vantaggio nel sesto inning ma il Parma impatta. Nell’ottava ripresa, il doppio di Federico Giordani e il "sacrificio" di Oldano valgono il successo.