Buldog Lucrezia supera il Russi 4-3 e accede ai play-off

La Buldog Lucrezia piega il Russi per 4-3 e conquista il plass per i play-off al termine di un match palpitante e dopo avere recuperato svantaggio con Manfroi e Zanella. Nella ripresa, dopo il 3-2 con cui si è andati al riposo lungo, gli ospiti hanno trovato il pari ma Zanella quasi allo scadere ha permesso di cogliere una prestigiosa vittoria, che porta i gialloblu ad affrontare nuovamente i romagnoli nei successivi play-off.

"E’ stato un match combattuto come sapevamo che sarebbe stato – afferma mister Renzoni – perché il Russi è venuto qua a giocare una partita al massimo delle sue potenzialità, nonostante fossero già sicuri della seconda piazza. Sapevamo che il Russi è questo tipo di squadra, siamo arrivati molto preparati, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché tutto il duro lavoro che abbiamo fatto in queste due settimane: l’hanno messo in pratica alla grande con una prestazione eccellente. La qualificazione ai playoff è per noi un traguardo storico, se consideriamo che solo pochi mesi fa abbiamo lottato per una salvezza sudatissima"

b. t.