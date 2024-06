Buratti in Italia è il numero uno della Kick boxing

Adesso Simone Buratti ha calato il poker. Grande ed ennesima impresa del giovane atleta di Casette Verdini che, al Palazzo del Turismo di Jesolo, ha trionfato nei campionati italiani di kick boxing. Per il ventiquattrenne addirittura è arrivato il quarto successo tricolore consecutivo, un autentico dominio che dura da anni di questo atleta. Se vince è difficile ripetersi ancora di più, figurarsi farlo appunto per quattro volte di fila. Buratti ovviamente è primo nel ranking nazionale stilato dalla Federkombat per la sua categoria, con combattimenti all’attivo da otto anni ed è imbattuto in Italia.

"Nonostante dal 2020 non abbia più un team alle spalle – dice Buratti – non sono mai rimasto davvero solo. Ho Franco Antonelli, il mio angolo, la persona che più di tutti vuole vedermi vincere, si è fatto 2.000km in quattro giorni pur di stare al mio fianco. Senza remunerazione alcuna se non la felicità condivisa insieme. Poi Luca Belli, il biologo nutrizionista di fiducia, ormai da anni al mio fianco. Mauro Tamburrini il mio meccanico/fisioterapista dalle doti incredibili e Giammario Colluccini che mi protegge con i migliori paradenti in circolazione, preparati su misura. Non ho sponsor, è vero. Ma sono circondato da professionisti che mi offrono i loro servizi, permettendomi di competere nelle migliori condizioni possibili. Di questo – conclude Simone Buratti – non posso che esservene grato, e ripagarvi con l’impegno e i risultati".

Andrea Scoppa