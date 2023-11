C femminile. La capolista Futura all’esame Lavagna

Seconda trasferta consecutiva nella terza giornata del campionato di serie C ligure femminile per la capolista Futura Ceparana che oggi pomeriggio alle 18 nella palestra delle scuole medie ’Don Gnocchi’ di Lavagna cercherà di essere protagonista contro le padrone di casa dell’Admo Volley. "Affronteremo una formazione che ha sempre disputato i playoff promozione – spiega il dirigente Pascucci – e che nella sua rosa ha un giusto mix di esperienza e gioventù, grazie anche ad un ottimo lavoro che svolge nel settore giovanile. La vittoria recente in Coppa Liguria proprio contro le lavagnesi non dovrà creare facili entusiasmi perché il campionato è tutta un’altra cosa e le ragazze ne sono consapevoli. Insomma – conclude Pascucci – ci saranno tutti i presupposti per assistere ad un bel match". A dirigere la sfida sarà la coppia Ferlito-Giusto. Occhi puntati anche sul Lunezia Volley che questo pomeriggio alle 18 riceverà al ’Palabologna’ le genovesi dell’Acli Santa Sabina, ferme a quota 0 punti proprio come le sarzanesi che però, a differenza delle avversarie, hanno riposato nel primo turno. Le biancoblu si presenteranno alla sfida al completo.

"L’imperativo – afferma il coach del Lunezia Volley Martinelli – sarà quello di riscattare la prestazione d’esordio tutt’altro che convincente contro il Campomorone. Oggi mi aspetterò quindi la giusta reazione dalla mie ragazze per cominciare ad incamerare i primi punti, approfittando del favore del nostro campo e del sostegno del nostro pubblico". Arbitri dell’incontro Piazza e Vascon. A completare il quadro della giornata sarà il match Agv Campomorone-Normac che è stato posticipato a mercoledì 8 novembre alle 21. In questo turno riposerà l’Albaro Volley.

I.G.