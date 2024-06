Caccia al terzo posto. Hotsand Macerata a Parma: "Tenteremo il colpaccio»

La Hotsand Macerata è attesa oggi e domani dalla sfida a Parma, un match che potrebbe permettere ai maceratesi di puntare al terzo posto del massimo campionato di baseball, ora occupato dalla formazione emiliana, La differenza è di una partita vinta in più da Parma (12-11). "Noi – dice Andrea Graziani, presidente della Hotsand Macerata – siamo in un buon momento e faremo di tutto per tornare a casa con tre successi, non lasceremo nulla di intentato ma di certo sarà difficile perché dall’altra parte troveremo un avversario di valore ed esperto".

I maceratesi si presentano al match con la novità Juremi Profar, il nazionale olandese è il volto nuovo della Hotsand che sostituirà l’interbase Manuel Timo. "È arrivato un battitore molto forte, la sua forza nella battuta è esplosiva. Profar agli ultimi Europei ha battuto 600 (6 valide ogni 10 turni), è un giocatore che ha frequentato i diamanti degli States e sempre ha fatto registrare alte medie battuta". In questo turno la Hotsand può contare su tutti gli elementi della rosa, quindi ci sarà il rientro del croato Andreja Tomic, che ha recuperato dall’infortunio muscolare accusato nella prima giornata.

Dopo Parma, i maceratesi riceveranno la visita della Bbc Grosseto e infine si chiuderà la prima fase della stagione a Bologna. "Credo – riflette Graziani – che ci basta vincere una gara in ogni fine settimana per avere la certezza del quarto posto che ci permette di evitare gli spareggi e quindi di accedere direttamente ai quarti di finale, nonché fare parte del girone Elite del prossimo anno dove ci saranno le migliori otto del campionato". Due giocatori della Hotsand sono stati convocati in nazionale per l’Harlem Week (12-19 luglio): le chiamate del lanciatore Gabriele Quattrini e del prima base Jesus Carrera, fresco di passaporto italiano, caricano ulteriormente la squadra in vista delle sfide di questo fine settimana a Parma.

Le gare: Parma-Macerata; New Energy Grosseto-Bologna; San Marino-Big Mat Grosseto.

Classifica: Bologna, San Marino (15-6) .714; Parma (12-9) .571, Macerata (11-10) .524; Bsc Grosseto (6-15) .286; Bbc Grosseto (4-17) .190.