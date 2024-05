Cala il sipario su una stagione d’oro. Il sorriso delle seravezzine di ferro. Un progetto che viene da lontano

Il giorno dopo, ci si sveglia sempre con un grande sorriso. Quello della serenità di chi ha centrato il proprio obiettivo. O meglio: di chi ha saputo costruire e vivere passo dopo passo un grande sogno, fino a farlo diventare realtà. Perché questo è stata la stagione 2023/24 per il Versilia-Pietrasanta: un grande sogno.

Le seravezzine si sono confrontate con il campionato nazionale di serie B2 da matricola, forti della promozione conquistata l’anno precedente. Un progetto ambizioso, quello della realtà versiliese, nato ormai otto anni fa e che finalmente ha prodotto i risultati sperati: riportare una società versiliese a disputare un campionato nazionale (anche se la prima a riuscirci è stata la viareggina Oasi nel 18/19).

L’avvio di stagione è stato positivo: la squadra ha retto i contraccolpi del salto di categoria, producendo risultati più che positivi per una matricola. Nelle prime 10 partite, sono arrivate 6 vittorie e 4 sconfitte: un passo da salvezza tranquilla, e forse anche qualcosa di più. Poi, dall’11ª giornata in avanti, è partita la galoppata: 15 vittorie consecutive, la marcia di un carrarmato che ha travolto qualsiasi avversario si sia trovato di fronte, in casa o in trasferta. La vetta della classifica ha cambiato padrone più di una volta, mentre il Vp Canniccia risaliva la china, perennemente in corsia di sorpasso e con la freccia accesa.

Nessuno ha saputo arginare le seravezzina, che hanno conquistato il girone con una giornata d’anticipo. Poi, il grande epilogo con la doppia sfida con Terracina, vincitrice del girone H: due rimonte in altrettante partite, con la vittoria al tie-break in terra laziale e l’apoteosi nel fortino di casa del PalaGreco. Per un’annata da incorniciare.

DanMan