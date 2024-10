Il giorno del Valli Aretine. C’è Consolidani tra i big

È tutto pronto per il Giro delle Valli Aretine per juniores, in programma domani e che chiuderà la stagione per questa categoria nel nostro territorio, antipasto dell’ultima corsa in assoluto su strada del 2024 nell’aretino che sarà lunedì il trofeo Mario Zanchi, a Castiglion Fibocchi, per dilettanti. Partenza alle 13,30 da Rigutino, poi Olmo, Pieve al Toppo, Tegoleto, ancora Pieve al Toppo, Montagnano, Frassineto, Rigutino, Vitiano, Castiglion Fiorentino, Camucia, suggestiva ascesa a Cortona (passaggio verso le 14,45), ripida discesa verso Ossaia, Camucia, Castiglion Fiorentino salendo nella parte alta (15,15 circa), Vitiano, Rigutino, Olmo, Arezzo entrando da via Romana, arrivando alla rotonda dello stadio (attorno alle 15,45), valico di Scopetone, discesa su Palazzo del Pero, salita verso la Foce (16,10 circa), picchiata su Castiglion Fiorentino, Vitiano e conclusione a Rigutino dopo 126 chilometri, attorno alle 16,30. Iscritti 131 corridori tra cui i ragazzi della Vangi Il Pirata con Sambinello, 4 vittorie stagionali (compresa la sfida di Massa), uno dei migliori juniores italiani, azzurro al recente mondiale di Zurigo vinto da Finn, Meccia, tre acuti nel 2024 e primo l’anno scorso alle Valli Aretine, davanti a Sambinello e Consolidani, nella Vangi anche Toselli (due vittorie), la Work Service Coratti con Ferraro, quattro bersagli stagionali e Consolidani, azzurro al campionato del mondo e a quota due successi nel 2024.