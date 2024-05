Cala il sipario sulla A2. Passerella per le versiliesi

Ultima giornata del campionato di serie A2 con tutto già deciso per le promozioni e due grandi piazze che tornano nella massima serie (Viareggio e Novara). Per quanto riguarda il girone B, i bianconeri chiudono la loro trionfale stagione ospitando al Palabarsacchi alle 21 la Rotellistica Camaiore. Già in vacanza il Forte dei Marmi che ha perso (4-3) l’anticipo interno con il Follonica, mentre la Pumas conclude oggi alle 19 a Matera la due giorni al sud iniziata ieri sera a Salerno.

Quelle con la Rotellistica di Orlandi sono state le sfide più difficili per il Cgc che, contro i bluamaranto ha finora vinto solo il ritorno di coppa Italia (4-2), pareggiando l’andata di campionato (3-3) e perdendo l’andata di coppa (3-6). D’Anna e compagni vogliono chiudere imbattuti il campionato contro un avversario che nelle ultime giornate ha perso punti e posizioni, ma che certamente non farà regali.

La Pumas Farmaè, dopo il recupero della 13ma giornata a Salerno, gioca stasera alle 19 per il secondo posto sulla pista del Matera, unica formazione che può insidiare il prestigioso piazzamento ai viareggini che in questi giorni hanno visto tornare ad allenarsi Matteo Marchetti dopo il grave incidente stradale che l’ha tenuto lontano dalle piste per molti mesi. Per il Forte dei Marmi, che aveva salutato Roberto Maggi, è arrivata l’ininfluente sconfitta interna con il Follonica per 4-3 (p.t. 3-3). Nel primo tempo Cacciaguerra, Chereches e Bicicchi rimontano le reti ospiti che segnano il gol partita nella ripresa con Cabiddu (doppietta per lui e Polverini). Completa il programma Prato-Sarzana. Già giocata Castiglione-Salerno 9-2.

G.A.