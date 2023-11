Calcetto. Continua la cavalcata del Versilia in serie C1. Cade Viareggio. Femminile: l’Atletico è in testa

Serie C1. Continua la cavalcata del Versilia C5 che supera lo Sporting Tau Futsal 2-1. Bonelli e Tintori siglano le reti del successo. “Partita tostissima in cui l’agonismo l’ha fatta da padrone” sottolinea Matteo Paperini.

Classifica: Monsummano C5 23; Versilia C5 22; Futsal Torrita e Città di Massa C5 17; San Giovanni C5 15; Sporting Tau Futsal e Alberino 14; Virtus Calcio Poggibonsi 10; Ibs Le Crete 9; Deportivo Chiesanuova 8; Verag Villaggio C5 e La 10 Soccer 7; Firenze C5 e Five to Five 5; Gf Rione C5 1.

Giovanili. La Under 19 del Versilia C5 vince 7-5 contro il Tau (Polloni, Lippi, Neri, Ciardelli, Gigliotti e Vagli). Sconfitte invece per la Under 15, 5-2 a Prato (Micheli e Selis), e per i Pulcini, cui non basta Zuppardi nella trasferta dell’isola d’Elba.

Serie C2. Si interrompe invece la cavalcata del Futsal Viareggio che cede 1-7, nello scontro diretto, contro il Futsal Lucchese. Vano l’acuto di Belli. “Non siamo mai stati in partita - ammette Dario Fabbri - e dopo 10’ siamo anche finiti in inferiorità numerica “. Roggio e Tognarelli per il successo, in rimonta 2-1, del Massarosa C5 sulla Polisportiva Quattrosquadre. “Non siamo stato tecnicamente perfetti - commenta Matteo Panconi -, ma avevamo bisogno di una prestazione di sostanza”. Vince anche l’Atletico Viareggio 8-5 contro Giovani Granata. Al tris di Lombardi ed alla doppietta di Galli, si sommano i centri di Manfredini, Balzano e Perndoj. “Avanti 1-0 - racconta Sonny Manfredini - siamo finiti sotto 1-4, ma poi abbiamo reagito alla grande”.

Classifica: Futsal Lucchese 22; Md United-Margine Coperta 19; Futsal Viareggio e San Frediano 18; Massarosa C5 15; Cus Pisa e Futsal Massa 13; Montalbano Cecina 11; Polisportiva Quattrosquadre 9; Toringhese e Atletico Viareggio 7; Scintilla 1945 e Giovani Granata 4; Secur Job Fc 2; Elba 97 0.

Femminile. L’Atletico Viareggio resta leader della classifica. Il 4-2 sul Poggio a Caiano è firmato Lagreca, Fossi, Marcucci e Lucarelli. “Nel primo tempo - commenta Guido Colonna - non è stato semplice, ma nella ripresa abbiamo dominato”.

Classifica: Atletico Viareggio 9; Firenze C5 6; Dinamo Florentia 5; San Giovanni 4;WOrange Pistoia, Poggio a Caiano e Futsal Pantere 3; Follonica Gavorrano 1; Santa Maria a Monte 0.

Sergio Iacopetti