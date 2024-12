Calcetto. Il Versilia torna a sorridere. Bene il Massarosa

Serie B. Torna al successo un bel Versilia, che si impone 8-5 sulla pista del Torrita. Super Gambino ne infila 3, portandosi a quota 9 in totale, ma a referto ci sono anche le doppiette di Bertolai e Ciardelli, oltre al singolo del brasiliano Pitondo. "Vittoria di carattere – sottolinea Matteo Paperini –, perché la squadra sta subendo molte, troppe assenze. Per questo, durante la fase di calcio mercato, cercheremo di rinforzarci".

Classifica: Mattagnese e Villafontana 18; X Martiri 17; Versilia e Boca Livorno 15; Italgronda Prato 14; Bagnolo, Arpi Nova Campi Bisenzio e Torrita 12; Balca Poggese e Real Casalgrandese 9; Sangiovannese 3.

Giovanili. I Pulcini del Versilia vincono 5-1 contro Quarto Tempo (Bonuso 2, Palmerini, Corfini, Neri). La Under 15 vince 7-3 contro Midland (Galleni 4, Lazzeri 2, Pretari), mentre la Under 17 pareggia 4- 4 a San Giovanni (Polloni 3, Pagni).

Serie C2. Altro successo consecutivo per il Massarosa/Family Service che liquida 3-0 l’Hellas Livorno. A segno Pucci, Vizzoni e Tonelli. "Abbiamo chiuso l’anno in casa nel miglior dei modi, con una partita che poteva essere anche più rotonda nel punteggio. Ora l’obiettivo è chiudere l’anno al 4° posto" assicura Matteo Panconi. Vince anche il Futsal Viareggio, 5-3 contro l’Elba 97. A segno Vairo 2, Laras, Marioni e Ricci.

Classifica: Five to Five 22; Massa 19; Quattrosquadre 16; Massarosa/Family Service 15; Futsal Viareggio 14; Slac 13; Scintilla 12; Toringhese 11; Virtus Maremma, Deportivo e Elba 97 6; Hellas Livorno 0.

Femminile. Non basta Giubbolini all’Atletico Viareggio. Il Worange Pistoia si impone 2-1. Per le ragazze di Stefano Battelocchi la caccia al primo punto stagionale continua.

Classifica: Montebianco Prato 21; Il Decoratore Pistoia 18; Firenze 15; Worange Pistoia e L’Alter Ego 13; Pantere e Follonica-Gavorrano 11; San Giusto e San Giovanni 7; Gf Rione 6; Elba 97 4; Atletico Viareggio 0.

Sergio Iacopetti