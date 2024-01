Calcetto serie C1. Il Versilia si lancia in fuga. Battuto anche Monsummano

Serie C1. Il Versilia viaggia alla grande, vince lo scontro diretto contro il Monsummano, e si conferma in vetta alla classifica. Il 3-0 è firmato Gambino, Bonelli, Pitondo. “Ci aspettavamo una bella prestazione, ma i ragazzi si sono superati” commenta euforico Matteo Paperini.

Classifica: Versilia 38; Futsal Torrita 34; Monsummano 33; Città di Massa 28; San Giovanni 25; Alberino 24; Tau Futsal 22; Ibs Le Crete 18; Virtus Poggibonsi 14; Five to Five e La 10 Soccer 11; Deportivo Chiesanuova e Gf Rione 9; Verag Villaggio e Firenze 8.

Serie C2. Prosegue la rincorsa alla vetta del Futsal Viareggio che passa 6-3 sull’Elba ‘97. Doppio Ricci e singoli per Petri, Cacciola, Amadei e Petri. “Spesso le partite che possono sembrare le più semplici, nascondono insidie. Contava solo vincere, anche con una prova non eccelsa”. Brutta sconfitta per l’Atletico Viareggio che cade 9-6 contro lo Scintilla. Vana la tripletta di Manfredini ed i singoli di Mbaye, Scannapieco e Palagi. “L’arbitraggio - si lamenta lo stesso Sonny Manfredini - ci ha penalizzato estromettendo dalla partita Mbaye, Scannapieco e Palagi”.

Classifica: Futsal Lucchese 32; Futsal Viareggio 31; San Frediano 28; Cus Pisa e Futsal Massa 25; Md United-Margine Coperta 23; Massarosa 20; Polisportiva Quattrosquadre 19; Montalbano Cecina 14; Toringhese 13; SecurJob Fc 11; Atletico Viareggio 8; Scintilla 7; Giovani Granata 4; Elba ‘97 3.

Femminile. L’Atletico Viareggio perde 6-3 lo scontro diretto contro il Futsal Pantere, ma resta in testa. Non bastano Fossi 2 e Carelli. “Sconfitta che ci sta vista la qualità dell’avversario . Primo tempo 2-1 in vantaggio, ma non siamo riusciti ad avere la personalità di gestire il secondo tempo” dice Guido Colonna.

Classifica: Atletico Viareggio e Firenze 15; Futsal Pantere 13; Poggio a Caiano 12; Worange Pistoia 9; Dinamo Florentia 8; San Giovanni 7; Follonica Gavorrano 2; Santa Maria a Monte 0.

Sergio Iacopetti