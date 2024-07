Calcio a 5 amatoriale – Opes Italia. Carrozzeria Alba Fashion campione d’Italia

Una squadra pistoiese sul tetto nazionale dei campionati Opes Italia. Succede alla Carrozzeria Alba Fashion fresca vincitrice a Misano dei campionati nazionali amatoriali di calcio a 5. Un trionfo frutto di una cavalcata pressoché perfetta, culminata con l’affermazione in finale per 6-2 sui cugini dei Dinosauri, formazione che rappresentava la provincia di Prato nelle finali Opes. Un punteggio tennistico che la dice lunga sulla forza dell’Alba Fashion, che ha trovato qualche ostacolo solo in semifinale, vincendo di misura 3-2 sull’S6C. In precedenza la Carrozzeria nella fase a gironi si era concessa un pari, 5-5 contro i perugini de El Barba. Poi solo vittorie: quella all’esordio 3-1 contro il Timbombo di Udine, e poi il 3-2 rifilato al Mimi Futsal di Bologna, e ancora il 5-0 ai danni dell’Avis c5 di Ancona. Una vittoria del girone che ha consentito ai pistoiesi di evitare la disputa dei quarti di finale, andandosi a giocare direttamente la semifinale contro l’S6c, vinta poi 3-2.

Tornando alla finalissima disputata contro i Dinosauri, la sensazione era quella di un match potenzialmente equilibrato. E invece la Carrozzeria Alba Fashion ha tirato fuori dal cilindro una prestazione perfetta, ipotecando velocemente il successo finale e senza dare possibilità di replica alla lunga ai cugini. Quest’ultimi a loro volta avevano vinto il girone A, con tre successi e un pareggio, per poi sbarazzarsi in semifinale del Timbombo di Udine ai calci di rigore col risultato di 5-4. In finale però la supremazia territoriale e di gioco dei pistoiesi è stata netta, portandoli ad alzare la coppa al cielo davanti ad amici e tifosi.