Calcio a 5 coppa italia: finisce 6-5 per roma. L’ex Marcelinho segna tre gol e nega all’Italservice l’accesso alle Final Four L'Italservice Pesaro perde contro l'Olimpus Roma ai quarti di Coppa Italia, non raggiungendo la Final Four. Dopo un buon avvio, i laziali rimontano e vincono 6-5 all'overtime, con l'ex Marcelinho decisivo.