Calcio a 5 Csi. Lokomotiv Sant’Orso brilla imbattuta a Tavernelle

Il calcio del Csi provinciale naviga a gonfie vele e quando siamo quasi al giro di boa della stagione il bilancio è più che positivo con quattro campionati all’attivo e centinaia di sportivi impegnati. Il quartier generale come sempre è il centro sportivo di Tre Ponti di Fano dove si disputano l’unico campionato provinciale di calcio a 8 e il 28° campionato di calcio a 5. I segni del successo arrivano principalmente dal calcio a 8 che quest’anno prevede due gironi con successivi playoff e suddivisione, dalla prossima stagione, in serie A e serie B. In totale 21 le squadre partecipanti per un totale di circa 300 giocatori dai 16 ai 50 anni. Sette le giornate fin qui disputate e la testa della classifica è appannaggio di Da Enry #simangia e Real Marche nel girone A e Sportland&Pizzeria Roby’s nel girone B. Sono invece 21 le compagini totali impegnate nel calcio a 5. Sono circa 300 i giocatori impegnati nei tre tornei che, uniti a quelli del calcio a 8, fanno un esercito di 600 calciatori.

Emerge anche l’aspetto sociale con la partecipazione della squadra Tali&Squali, formata da ragazzi ospiti di comunità di recupero da dipendenze. Venendo al lato agonistico invece, a Tre Ponti è in corso un testa a testa tra Bruscia Impianti Polver e Metropizza La Fenice, al comando con 19 punti dopo 7 giornate.

A Tavernelle invece è la squadra fanese del Lokomotiv Sant’Orso a dominare imbattuta e All’Alma Park invece, dove si sono disputate fin qui solo due giornate, è tutto ancora in equilibrio con tre formazioni in testa Albos, Vagnini Elettrodomestici e Rosciano.

b.t.