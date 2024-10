Calcio a 5: domani appuntamento importante alla ’Balducci’. I 35 anni del Remole. In campo tante stelle

Il Remole C5 si prepara a vivere una domenica di grande calcio a 5, per festeggiare in maniera degna i 35 anni di attività del club che ha sede a Pontassieve. La società ha infatti organizzato un vero e proprio galà del futsal, improntato sulla disputa di un triangolare al quale prenderanno parte i padroni di casa del Remole (militanti nella Serie C1 toscana), il Boca Livorno di Serie B e, clamoroso ma vero, il Genzano di Serie A. Il Genzano presenterà in campo giocatori del calibro di Stefano Mammarella (sicuramente il più grande portiere italiano della storia della disciplina), l’argentino Pablo Taborda (reduce dai Mondiali disputati in Uzbekistan in cui ha ottenuto il secondo posto alle spalle del Brasile) e la stella del futsal mondiale, Ricardinho, che sarà il grande protagonista del prossimo campionato di Serie A proprio con la maglia della formazione castellana.

‘Tutti in piedi, entra il Futsal!’, è lo slogan che campeggia sulle locandine: appuntamento domani a partire dalle ore 15 alla palestra Balducci di Pontassieve per uno degli eventi più attesi degli ultimi anni. Ad aprire la manifestazione di calcio a 5 sarà la squadra di casa del Remole contro il Genzano, a seguire i castellani di Marin affronteranno il Boca Livorno che a sua volta concluderà il pomeriggio affrontando il Remole. Da ricordare che il Remole lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie C2 e la Coppa Toscana di categoria.

Rosa squadra Remole C5: Mattarozzi Federico (capitano), Parrini Matteo (vice capitano), Alves Antunes Alessandro, Antunes Lopes Mikael, Birini Lorenzo, Checchi Simone, Coppoli Tommaso, De Carvalho Ramalho Carlos Alberto, Fabbri Giovanni, Foschi Matteo, Francini Guido, Fugazzotto Samuele, Naldi Alberto, Pelagatti Dimitri, Votano Andrea. Staff tecnico: Iuri Campofiloni (allenatore), Maurizio Pieri (all. portieri), Gianluca Orlandini (vice allenatore), Manuele Berti (recupero infortunati). Consiglio direttivo: Simone Freschi (presidente), Cristina Masi (vice presidente), Ruggero Innocenti Spada (direttore generale), Daniele Bonucci (team manager) e Riccardo Poli (direttore sportivo).

