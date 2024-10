Ginnastica Artistica. A Rimini vincono le Allieve della Pgf

Altro fine settimana ricco di impegni per i palestrini della Palestra Ginnastica Ferrara, impegnati su più fronti tra artistica, ritmica e attività paralimpica.

ARTISTICA FEMMINILE. A Rimini vittoria della squadra delle Allieve 3B nella prima prova del campionato regionale Gold di artistica femminile, svoltasi domenica nel capoluogo della riviera romagnola. Il successo arriva grazie alle evoluzioni a volteggio, trave, parallele e corpo libero di Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Vittoria Mumolo, Ana Sirvente, Anna Tosi e Camilla Vassalli che, con i loro esercizi, superano di poco più di mezzo punto le seconde classificate, in una gara molto combattuta. Ottima anche la prova della squadra 3A, composta da Bianca Casoni, Giulia Casoni, Giada Faccini, Giulia Fogli e Lucia Ranzani, che al suo interno vedeva l’esordio di più ginnaste. Ad accompagnare in questa bella prestazione le giovani ginnaste il tecnico Michela Pelizzari e il capitano della Serie A1 maschile Andrea Passini.

ARTISTICA MASCHILE. A Cesena si è svolta sabato la seconda e ultima prova del campionato regionale Gold individuale per Junior e Senior, una gara di inizio stagione funzionale alla qualificazione alla “zona tecnica”, che comunque regala ottimi risultati alla Pgf che porta a casa almeno un titolo con ognuno dei 4 ginnasti impegnati: Luca Marchi vince All Around tra gli Junior 1, Tommaso Bertarelli è d’oro in due specialità tra gli Junior 3, il Corpo Libero e il Volteggio, mentre i senior Steven Matteo e Andrea Passini vincono a ex equo il titolo alle parallele. Da segnalare che Marchi ha vinto senza prendere parte a questa prova, in assenza giustifica in quanto convocato a Milano, con i compagni allievi Andrea Bertasi e Francesco Bertarelli, per l’allenamento collegiale del gruppo nazionale.

UNDER 15 RITMICA. A Serravalle terminato sabato, con la seconda e ultima prova, il campionato regionale Gold di specialità per la Ritmica. In gara è tornata la coppia composta da Marta Bonini e Sofia Buriani, che chiudono la prova e il loro primo campionato tra le Gold al sesto posto.