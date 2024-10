Carrasco, ultime due gare per il titolo: "Massima concentrazione per vincere"

Si gioca il titolo Mondiale nell’amata, almeno per lei, Penisola Iberica: questo fine settimana e il prossimo Ana Carrasco potrebbe portare al team ravennate Evan Bros il suo terzo campionato del Mondo.

La spagnola della squadra bizantina affronta il penultimo appuntamento del Mondiale femminile sul circuito portoghese dell’Estoril, scelto per sostituire il gran premio d’Ungheria, non disputato il 23 agosto, con 9 punti di vantaggio sull’arci-rivale Maria Herrera (163 contro 154) e ha mostrato una grandissima regolarità.

Carrasco, da inizio stagione, hadimostrato di essere costante nei risultati, ottenendo numeri impressionanti, che adesso le consentono di essere prima in classifica e di vedere più vicino il grande traguardo. Infatti, ha sempre terminato la SuperPole tra le prime tre e non è mai scesa dal podio nelle otto prove sin qui disputate in questa stagione: tre i primi posti, per due volte si piazzata seconda e per tre volte terza. Ieri è stata la vera dominatrice della SuperPole all’Estoril, chiusa al primo posto in 1’51’’706, davanti a Maria Herrera, stacca di 359 millesimi ma con quasi 2’’ sulla terza, Beatriz Neila.

La pilota spagnola è reduce dall’ottima prestazione di Cremona: la vittoria in gara2 l’ha portata al primo posto in classifica, per la prima volta in stagione. Ovviamente molto soddisfatto del lavoro svolto, il team principal della squadra, Fabio Evangelista: "Siamo in testa al campionato e questo non può che essere un ottimo segnale. La Carrasco è pronta, si è allenata al meglio e sono sicuro che sarà veloce. Vuole mantenere la leadership e credo che insieme sia possibile. L’obiettivo è arrivare a Jerez nelle migliori condizioni, dato che i punti in palio sono ancora tanti. Noi cercheremo negli ultimi due round di aiutarla ancora di più, per realizzare il sogno comune".

Concentratissima Ana Carrasco, già vincitrice di un titolo Mondiale – gareggiando contro gli uomini – nel 2018 in SuperSport300: "Dopo quasi un mese di pausa ho davvero tanta voglia di tornare in moto. Estoril è un tracciato affascinante, dove sarà importante continuare a restare nelle prime posizioni. Mancano solo due round al termine della stagione e siamo in lotta per il titolo, quindi serve massima concentrazione. Sono sicura che il team farà un ottimo lavoro come al solito, quindi abbiamo le carte in regola per essere ancora protagonisti".

Le due gare, di 12 giri l’una, sono previste alle 13.45 oggi e domani, precedute alle 10.30 italiane dai due warm up.

u.b.