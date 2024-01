Calcio a 5. Due squadre sul tetto delle Marche:. Gagliole e Santa Maria Apparente

Due squadre del maceratese sul tetto delle Marche. L’edizione 2024 delle Finals Cup vedeva al PalaTriccoli sei formazioni del nostro movimento in lizza per vincere la Coppa Marche di categoria. Cinque di esse hanno raggiunto l’ultimo atto e soprattutto Gagliole e Santa Maria Apparente hanno alzato il trofeo. Il più importante perché proprio quello riservato ai tornei di serie C maschile e femminile, il massimo livello regionale di calcio a5. Quella di Gagliole è una autentica impresa. La compagine di mister Mirko Rossini infatti è valida, profonda e può contare sulla qualità argentina, tuttavia a Jesi era una realtà di C2 che doveva misurarsi contro corazzate di C1. Nei quarti ha sconfitto Futsal Caselle, quindi in semifinale si è trovata di fronte i favoriti padroni di casa (che avevano estromesso Avenale) e li ha stesi 5-3. Un match talmente sentito che la rabbia jesina è finita con un parapiglia sedato con l’intervento delle forze dell’ordine. Centrata la prima finale della sua storia, Gagliole ha avuto come ultimo ostacolo la Nuova Juventina di Montegranaro e l’ha dominata imponendosi 11-4. A trascinare Gagliole la cinquina del capitano argentino Occhiuzzo.

Gioia anche per le ragazze del Santa Maria Apparente. Le atlete allenate da Simone Gironacci in finale hanno pareggiato 1-1 contro Gls Dorica, ma poi sono state premiate dalla lotteria dei rigori. Curiosamente queste sfide sono state dirette da arbitri della sezione di Macerata, rispettivamente Giacomo Favorini e Laura Gigli.

Tornando al maschile, il Futsal Recanati ha raggiunto la finale di serie D ma è stato superato da San Biagio 4-3 dopo aver recuperato da 3-0 a 3-3, peccato. Infine i baby di Amici del Centro Sportivo (Mondolfo) hanno fatto piangere Fight Bulls Corridonia nella finale Under17 e Cantine Riunite Tolentino in quella per Under15.

Andrea Scoppa