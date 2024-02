Calcio, a 5, impresa del Cus Macerata a Spello. Recanati supera i perugini del Gadtch2000

Davide può sconfiggere Golia, anche nel calcio a5. Il Cus Macerata ha firmato l’exploit della 15ª giornata del campionato nazionale di serie B futsal, andando a violare 1-4 Spello, la tana del Grifoni. Quello che il girone D proponeva dopo la sosta era una sorta di testa-coda, perché gli umbri erano secondi in classifica e gli universitari terz’ultimi. Invece con una prova tatticamente accorta, avendo studiato a fondo gli avversari per provare a punirli agendo di rimessa, i cussini non hanno lasciato scampo ai rivali, allungando nella ripresa dopo l’1-1 dell’intervallo. La vittoria più prestigiosa per il Cus (all’andata travolto 2-8) e un’altra dimostrazione del talento, pure inesplorato del tutto, di Di Gregorio, Marangoni e compagni. Grazie al poker il Cus Macerata per la prima volta è fuori dalla zona playout, adesso quint’ultimo. Il risultato fa piacere anche all’altra compagine maceratese del gruppo, Recanati. Anche i leopardiani hanno ricominciato bene dopo la pausa, superando in casa 6-4 il Gadtch2000, altra compagine perugina. Recanati ha consolidato il terzo posto ma ora si trova a -4 proprio dal Grifoni e chissà non possa ambire alla seconda piazza.

Andrea Scoppa