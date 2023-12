Calcio a 5. In A2 Potenza Picena è attivo sul mercato. In B nel Cus debutta un quindicenne

Festività con movimenti di mercato per la Kappabi Futsal Potenza Picena, complice anche il turno di riposo in calendario nell’ultimo turno del 2023 di A2, a ridosso del Natale. I giallorossi neopromossi e rivelazione hanno saltato la penultima giornata di andata venendo scavalcati al secondo posto dalla Dozzese, mentre sia l’Olimpia Regium che il Bologna non ne hanno approfittato e dunque i potentini hanno mantenuto il gradino più basso del podio. Alla ripresa, il 6 gennaio, giocheranno proprio con l’Olimpia a Reggio Emilia una partita chiave per l’accesso alla Coppa Italia. Intanto hanno concluso operazioni di mercato salutando Adrian Gomez e Gabriele Muscarà, quest’ultimo rientrato alla Gear Piazza Armerina che lo aveva girato in prestito. Si aggrega alla squadra il portiere classe 2003 Dennis Sbacco. In serie B, sempre categoria nazionale di calcio a 5, hanno giocato Recanati e Cus Macerata, anche qui si riprende all’Epifania. I leopardiani non hanno retto la forza della capolista Grifoni che a casa sua, a Spello, ha avuto la meglio 5-3. E meno male le parate di Vittori che hanno evitato un passivo peggiore. Per i cussini invece vittoria importantissima contro Spef Poggio Fidoni per 11-7 in uno spareggio salvezza anticipato. Il successo significa anche sorpasso al terz’ultimo posto. Da segnalare l’eccezionale prova di Francesco Marangoni autore di 7 reti… ma anche il debutto del portiere Leonardo Tognetti a soli 15 anni. Andrea Scoppa