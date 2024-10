Calcio a 5 In Serie C1 il Città piega il Poggibonsi. Menchini (doppietta), Del Freo, e Verduci a segno

Virtus Poggibonsi

2

Città di Massa

4

VIRTUS POGGIBONSI: Musio, Hoxhaj, Giglioli, Gomis, Mathlouthi, Diaferia, Baldini, Trerè, Gugliemucci, Hagbe, Aliu, Dainez. All. Landozzi.

CITTÀ DI MASSA: Salvatori; Russo, Zoppi, Del Freo, Ivan, Mainolfi, Marchi, Mosti, Carducci, Verduci, Menchini. All. Fortini–Fialdini.

Arbitri: Conticello e Pungelli di Firenze.

Crono: Paolino di Siena.

Marcatori: Del Freo (C), Menchini 2 (C), Verduci (C), Aliu (P), Gomis (P).

MASSA – Vince anche in trasferta il Città di Massa che rimane primo, in coabitazione con altre quattro squadre, girone unico di Serie C1 dopo due giornate di campionato. Non è stata una partita facile in casa della Virtus Poggibonsi che è partita forte ed ha chiuso il primo tempo in vantaggio col risultato di 2 a 1. Nella ripresa, però, c’è stata la bella rimonta dei massesi che iniziata al 14’ dei 20 minuti di tempo effettivo col pareggio di Del Freo. A un minuto dalla fine Menchini è stato lesto a ribattere in rete un tiro da lontano di Zoppi respinto corto dal portiere e nel recupero Verduci ha piazzato il colpo del definitivo 4 a 2.

Gianluca Bondielli