Calcio a 5. Italgronda, un pari senza slancio

Riscatto solo parziale per l’Italgronda Futsal Prato, che nel match casalingo con la Mattagnanese non va al di là di un pareggio (1-1). Il confronto fra la seconda e la terza forza del girone C della serie B maschile ha visto gli ospiti andare in vantaggio con Kaio Paz e la squadra di Zudetich pareggiare grazie al brasiliano Pires. Dopo la sconfitta arriva un pareggio che non cambia le distanze con la capolista Futsal Pontedera e con Mattagnanese terza. Le due formazioni si danno l’appuntamento a mercoledì, quando al Pala Keynes si affronteranno per il primo turno della Coppa Italia di categoria (ore 21). La squadra schierata nel match di campionato: Laino, Di Maso, Pires, Patetta, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Pacini, Votano, Montorzi, D’Amico, De Luca. La graduatoria del girone C della serie B: Futsal Pontedera 30 punti; Italgronda Futsal Prato 26; Mattagnanese 24; Boca Livorno e Bagnolo 21; Real Casalgrandese e Sangiovannese 18; Balca Poggese 17; Arpi Nova 16; Levante e Vigor Fucecchio 11; Sant’Agata 5.

M.M.