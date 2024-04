Calcio a 5. Italgronda Under 15: è scudetto La formazione Under 15 dell'Italgronda Futsal Prato vince il titolo toscano battendo la Vigor Fucecchio 1-0 in finale, con rete decisiva di Ferraboschi. Il presidente esprime gioia e orgoglio per il successo, sottolineando l'importanza dell'investimento nel settore giovanile. La squadra è pronta per la fase nazionale.