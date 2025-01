Calcio a 5. Italservice in cerca del riscatto. Del Grosso: "Petrarca ostico»

L’Italservice cerca riscatto in casa della Vinumitaly Petrarca. I biancorossi (foto Patias) tornano in azione oggi alle 18 al PalaGozzano di Padova. Paolo Del Grosso, viceallenatore e allenatore dei portieri dell’Italservice, presenta l’appuntamento: "Mi aspetto una gara dura e molto tattica. Il Petrarca è una squadra di qualità, ben organizzata e con giocatori di esperienza. Noi dovremo essere concentrati dal primo all’ultimo minuto, mantenendo alta l’intensità e sfruttando le occasioni che sapremo costruire. Sarà fondamentale avere compattezza difensiva e commettere pochi errori. Sono sicuro che, con l’approccio giusto, potremo fare una prestazione all’altezza delle nostre capacità".

Sulla sconfitta immeritata con il Genzano: "La prestazione è stata un banco di prova importante per noi. Nonostante il risultato non ci abbia premiato come speravamo, sono soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi. Hanno dimostrato carattere, combattendo su ogni pallone e non mollando mai fino al fischio finale contro una corazzata costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Tuttavia, ci sono stati degli errori che abbiamo già analizzato e che dobbiamo correggere per essere più solidi e incisivi. La crescita passa anche da partite come questa, in cui la capacità di reagire alle difficoltà rappresenta un segnale positivo".

b. t.