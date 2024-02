Calcio a 5. Kappabi Potenza Picena corsaro. I potentini espugnano Bologna

Finalmente Potenza Picena! Dopo due mesi dall’ultima volta e 5 tentativi andati a vuoto perdendo, la Kappabi ha ritrovato la vittoria ed ha detto addio alla crisi. I giallorossi lo hanno fatto oltretutto in una trasferta difficile del campionato di A2, contro un avversario prestigioso perché sono riusciti a sconfiggere nientemeno che il Bologna 2-3. Sì esattamente l’emanazione futsaliera della formazione che sta strabiliando nel calcio e anche qui curiosamente quarta in classifica. Un successo di gruppo per i ragazzi del duo Moro – Nikinha, ottenuto grazie alla doppietta di Belleggia e al gol di Carnevali. Un match tirato e in altalena perché i potentini (con in porta il 2006 Tinteanu) hanno chiuso avanti il primo tempo, salvo poi subire nelle primissime battute della ripresa il rientro dei locali, quindi hanno di nuovo messo la freccia. La squadra, neopromossa, è ora al sesto posto e pienamente in corsa per i playoff.

In serie B, sempre torneo nazionale, sconfitte invece per Recanati e per il Cus Macerata, entrambe erano impegnate contro formazioni del reatino e si sono fatte "dispetti" a vicenda. I leopardiani sono caduti 8-4 in casa dello Spes e il Cus ha perso 2-7 contro Msg. Ebbene lo Spef ha raggiunto al quart’ultimo posto proprio i cussini e Msg ha scavalcato Recanati prendendosi il terzo posto.

Andrea Scoppa