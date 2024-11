Calcio a 5. La capolista OR a caccia del poker. Il Bagnolo rischia con il Villafontana

Trasferta brianzola per l’OR Reggio Emilia (9), capolista a punteggio pieno del campionato di Serie A2.

Il portiere Martino Piccioni (foto) e compagni vanno a caccia del poker alle 16 nella sfida di Bulciago (Lecco) contro l’Energy Saving Futsal (3), che ha ottenuto i suoi unici punti davanti al pubblico amico, battendo 4-2 il VDL Fiano Plus: per gli uomini di Margini l’obiettivo e dare continuità ai recenti risultati, mantenendosi in vetta.

In Serie B trasferta impegnativa per il Bagnolo calcio a 5 (4), che va a caccia del terzo risultato utile di fila nel match in terra bolognese delle 15,30 contro la battistrada Villafontana (9); alle 15, invece, turno interno per la Real Casalgrandese (3), che dopo aver battuto il Balca Poggese ed essersi sbloccata, va a caccia di un altro risultato positivo contro il Boca Livorno (7), secondo della classe.

In Serie C1 va in scena la seconda giornata della fase eliminatoria di Coppa Italia e il calendario mette in programma il derby tra Shqiponja (0) e Guastalla (0), in programma alle 15 a Castelnovo Sotto; in Serie C2, in Coppa Emilia, gli Original Celtic Bhoys (0), saliti in vetta in campionato dopo il vittorioso recupero con Sant’Agata, giocano alle 15 a Parma con la Legione Parmense (0), mentre alle 17 i Phoenix Cavriago (0) ricevono la già citata Sant’Agata (0).