CALCIO A 5. La Futsal Sangio sale. Tripletta di Faelli

Con la vittoria sull’Arpi Nova di Campi Bisenzio (9-7) la Futsal Sangio ha ottenuto due obiettivi provvisori: è salita al quarto posto della classifica ed è entrata nelle finali nazionali della Coppa Italia 2024 del 23 gennaio e 20 febbraio. I gol: Faelli 3, Ballocci 2 , Righeschi 1, Torre 2 e Pinzi 1. Primo tempo i ragazzi di coach Alex Diaz guidavano per 9-1, poi la reazione dell’avversario contro vari giovani. Il campionato riprenderà sabato prossimo con la Futsal Sangio in trasferta a Livorno con la Boca (ore 15). I labronici sabato scorso hanno pareggiato in casa 3-3 contro il Levante e la Futsal Sangio, che aveva meno un punto, li ha superati ed è quarta. La classifica nelle prime posizioni: Pontedera 26, Prato 25, Mattagnanese 20, Futsal Sangio 18 e quinta Livorno 17.