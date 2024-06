Calcio a 5. La Kappabi Futsal conferma Giacomelli

Mirko Giacomelli resta alla Kappabi Futsal Potenza Picena. Proseguono le conferme dei giovanissimi giallorossi. La dirigenza potentina vuol far maturare i giovani del vivaio, credendo nei prospetti che andranno ad impreziosire la rosa di mister Sapinho. "Ho deciso di rinnovare con la Kappabi Futsal Potenza Picena – dice Giacomelli – perché penso che sia il posto giusto dove migliorare come calciatore. Per la prossima stagione sono fiducioso e spero di trovare più spazio rispetto alla scorsa, con l’obiettivo di migliorare individualmente cercando di assorbire più consigli possibili dai giocatori esperti e dal mister".