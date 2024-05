Calcio a 5, la Kappabi saluta coach Moro: "Con questo club ho vissuto quattro anni d’oro"

Non sarà più Giuseppe Moro l’allenatore della Kappabi Futsal Potenza Picena nella prossima stagione di calcio a 5. La società lo ringrazia per quanto fatto in queste stagioni, prima alla guida dell’U19 poi della prima squadra assieme a Nikinha, dimostrando professionalità, serietà e passione oltre che attaccamento alla Kappabi Futsal Potenza Picena. Insieme hanno scritto pagine storiche per il club, come la promozione in A2. "Finisce – dice Moro – un viaggio durato quattro stagioni suddiviso tra under 19 e prima squadra. Ringrazio tutte le persone che ho avuto la fortuna di avere al mio fianco in questo cammino ricco di successi che ci ha portato a raggiungere risultati pazzeschi: ad essere tra le otto squadre migliori d’Italia in B ed a giocarci i play-off per l’accesso alla serie A2 Élite facendo esordire giocatori classe 2004 e 2006 che si sono dimostrati in campo dei veri talenti e hanno contribuito al raggiungimento di questi traguardi. Un cammino fantastico che mi ha portato a vivere delle emozioni uniche".