Calcio a 5. La Real dà l’assalto alle zone nobili

Scatta nel pomeriggio il girone di ritorno di Serie B. Alle 15,30 una Real Casalgrandese (15) reduce da 7 punti nelle ultime 3 partite gioca in Toscana contro la Mattagnanese (20), terza della classe, dando l’assalto alle zone nobili della graduatoria; mezz’ora più tardi appuntamento casalingo per il Bagnolo (15), che appaia gli uomini di Checa al sesto posto: dopo aver chiuso la serie negativa col successo di sabato con Sant’Agata, i gialloneri ospitano l’Arpi Nova (13) andando a caccia di continuità.

In A2 turno di riposo per l’OR, che resta a guardare le rivali impegnate anch’esse nel primo turno di ritorno: Ruggiero e compagni saranno di nuovo in campo sabato prossimo ospitando il Real Fabrica C5.

Donne. In Serie B, domani Bagnolo (1), ultima della classe, ospita alle 14 la capolista Mediterranea (30), che finora ha solo vinto: 10 su 10.