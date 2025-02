Calcio a 5. La Timec vince il derby, ok anche Montebianco

Ormai le vittorie di Montebianco Prato Calcio a 5 e Timec nei rispettivi campionati di serie C femminile e di C2 maschile non fanno nemmeno più notizia, tanto sono scontati. In ogni caso è stato più prezioso del solito il successo ottenuto dalla Timec Prato nel derby con l’Atletico 2001, unico inseguitore di un certo livello. La squadra allenata da Bini Conti ha vinto 2-1 con gol di Troja e Riccio (per gli avversari Bibaj) ed ora anche l’Atletico 2001 si allontana ed è secondo a sei lunghezze. Per la Timec è la sedicesima vittoria consecutiva su altrettante partite disputate. Gli altri risultati delle pratesi del girone B della serie C2: Casalguidi-Fiordaliso 2-1, Chiesanuova-MD United 2-13 e Montebianco Academy-Pistoiese 2-5. I giovani biancazzurri restano dunque all’ultimo posto in classifica. Le biancazzurre invece restano saldamente al comando della serie C femminile dopo il 9-0 inflitto alle malcapitate dell’Elba. Le reti sono state segnate da Caucci (quattro), Torrini (doppietta), Bazzini, Borghesi e Durante. Il Montebianco Prato Calcio a 5 di Nicola Giannattasio ha conquistato 45 punti su 45 disponibili ed ha un vantaggio di + 11 sulla seconda, Il Decoratore Pistoia Women. Nella diciassettesima giornata di questo stesso campionato, sconfitta per il San Giusto (2-4) contro Worange Pistoia. Le pratesi sono penultime con soli 9 punti.

Massimiliano Martini