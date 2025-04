Serie A Softball: Italposa Forlì sfida le Thunders a Castelfranco Veneto

Quarta giornata del girone di andata di serie A di softball con l’Italposa Forlì impegnata nella trasferta del ‘Tantillo’ di Castelfranco Veneto, tana delle Thunders: gara1 al via all’insoltio orario delle 13, in quanto l’impianto è sprovvisto di illuminazione; gara2 alle 15.30. Le romagnole, con 4 vittorie su 6 incontri, affrontano le venete che finora contano una sola affermazione, nel pareggio sabato scorso contro Macerata, dove il vantaggio iniziale di 1-0 in gara1 è stato difeso fino all’ultimo out dalle venete. Nelle altre gare giocate, le Thunders hanno subìto quindi un sweep sia da Bollate, campione in carica, sia dal Pianoro nell’open day della stagione.

Il chiaro obiettivo delle bianconere è l’intera posta in palio, per rimanere agganciate a chi le precede in classifica e anzi, nell’occasione, sfruttare anche il risultato dello scontro diretto fra Saronno e Pianoro, davanti all’Italposa di una sola lunghezza; quindi una doppia vittoria permetterebbe alle ragazze del manager Donny Hale di guadagnare sicuramente terreno in classifica.

Le bianconere devono riuscire a cavalcare il momento propizio di Logan Moreland, decisamente ‘on fire’ nel box: l’americana infatti, come sottolineato anche dai canali social della Federazione in settimana, ha già messo a segno 3 home run in 4 partite.

Le padrone di casa al nucleo storico che lo scorso anno ha raggiunto una comoda salvezza hanno aggiunto vari innesti: a fianco della riconfermata giapponese Soma Risa è arrivata una lanciatrice anch’essa nipponica, Mihara Chisora. Dall’Olanda è giunta invece l’utility Cheska Ham, andata a sostituire l’altra olandese De Jonge, non riconfermata. Infine, si è aggiunta la spagnola Yulan Dena, interno e nazionale roja.

New entry anche nello staff trevigiano: il nuovo manager, dal Friuli ed ex allenatore della Castionese, è Diego Drigani, che fa sinora viaggiare le sue ragazze a una media battuta di .263, contro il .351 di Forlì, con le più produttive in Fabbian (.500 di media) e Gamba (.412).

In casa Italposa tutte presenti: i problemi di Cacciamani sono rientrati e Johnson è alla caccia della sua prima vittoria stagionale. La stessa Cacciamani, quindi, e Comar, saranno le lanciatrici della prima partita: si opporranno a Biasi. Nel secondo match sul mound sarà la volta di Johnson, contro la citata giapponese Mihara per la pedana delle straniere.

Le altre partite: Saronno-Pianoro, Collecchio-Parma, Bollate-Macerata e Caronno-Rovigo.

