Calcio a 5. L’OR sa solo vincere. Bagnolo: è un pari d’oro

L’OR Reggio Emilia (12) rimane salda al vertice del campionato di Serie A2 dopo la bella affermazione esterna sul campo dell’Energy Saving Futsal (3). Non tragga, tuttavia, in inganno il 6-3 con cui la squadra di Margini passa a Bulciago (Lecco), perché il match è stato combattuto fino alla fine: Fation Halitjaha replica al vantaggio lombardo, poi è Ruggiero a portare avanti i suoi, ma nel finale del primo tempo i padroni di casa impattano sul 2-2 e a 6’ dalla fine sorpassano. Servono altri due centri di Fation Halitjaha per rovesciare la situazione, prima della doppietta di capitan Edinho (nella foto) tra il 38’ e il 40’ che permette un finale in gestione.

In Serie B duplice pareggio per le formazioni reggiane, che riescono nell’intento di mantenere aperta la striscia positiva: il Bagnolo (5) ferma sul 6-6 in trasferta la marcia della capolista Villafontana (10) andando a segno con Arduini (2), Conte, Maretti e Avino, oltre ad un’autorete. Termina sul 5-5, invece, il match del PalaKeope tra Real Casalgrandese (4) e Boca Livorno (8): le reti ceramiche portano la firma di Raiola, autore di uno splendido tris, Rapacchietta e Marzano.